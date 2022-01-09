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Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Задолго до того, как крупные компании сделали пиво столь универсально вкусным, что забылись все его истоки, этот напиток из солодового ячменя, хмеля, дрожжей и воды считался настоящим эликсиром долголетия. В Вавилонском царстве, считающимся родиной напитка, правители преподносили пиво богам во время праздников, а женщины использовали его для ухода за кожей. Сам Гиппократ считал, что пенное содержимое бокала благоприятно сказывается на самочувствии больного во время лихорадки, а раны с хмельными компрессами затягиваются быстрее. Мы разобрались в этом вопросе и неожиданно для себя обнаружили множество дополнительных плюсов натурального пива, которое ничего общего с большинством напитков под этим именем из супермаркета не имеет.

— Стакан в день —

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Как бы банально это ни звучало, но там, где превышается уровень нормы, автоматически заканчивается и вся польза. В случае с пивом это значение находится где-то на отметке «бокал в день», но, конечно, все сугубо индивидуально и не так оптимистично для большинства поклонников напитка, обремененных ослабленным иммунитетом и собственным набором недомоганий.

— Чем полезно пиво? —

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Все чаще исследователи говорят, что имеются сходства по влиянию на организм пива и вина, которые одинаково хорошо укрепляют эластичность артерий, снижая тем самым риск возникновения инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного кровяного давления.

Бонусом идет защита от развития желчных и почечных камней, а также язвы желудка.

Не стоит забывать и о том, что в пенном напитке содержится большое количество витамина В, магния, калия, пищевых волокон, способствующих улучшению пищеварения и состояния кожи.

— Для кожи —

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Именно на положительном влиянии пива на состояние кожи хотелось бы остановиться подробнее, так как никаких улучшений у любителей пропустить вечером бутылочку-другую обычно не наблюдается. Дело в том, что витамин В и пивные дрожжи ценны только в крафтовых сортах, имеющих минимум консервирующих добавок. Такое пиво отлично питает, очищает и подсушивает кожу, но — внимание — только если «принимать» его снаружи. Да-да, вслед за следящей за собой Клеопатрой многие австрийские, немецкие и чешские курорты предлагают своим гостям пивные ванны, благо этого напитка даже очень высокого качества у них в избытке.

— Против рака —

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Мало кто знает, но горькие почки хмеля, попадающие в состав пива для того, чтобы сбалансировать сладость солода, весьма богаты антиоксидантами. Они практически аналогичны винным и обладают хорошим потенциалом в защите организма человека от возникновения рака через абсорбирование свободных радикалов. Пивовары даже варят специальные сорта с повышенным содержанием вещества ксантогумола из хмеля, которое замедляет рост опухолевых клеток.

— Немного про калории —

Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Кто-то может сказать, что хорошо было бы авторам всех этих исследований напомнить о высокой калорийности пива, но и тут последним есть, чем парировать. Не отрицая наличие достаточно количества калорий, ученые указывают на отсутствие в составе какого-либо жира, холестерина, низкое содержание сахара и натрия, чем на самом деле может похвастать далеко не каждый продукт из нашего холодильника. Дело тут, скорее, опять же в умеренности и том, с чем вы употребляете свою здоровую порцию пива.

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