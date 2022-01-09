Чем пиво полезно человеку, кроме своего вкуса

Задолго до того, как крупные компании сделали пиво столь универсально вкусным, что забылись все его истоки, этот напиток из солодового ячменя, хмеля, дрожжей и воды считался настоящим эликсиром долголетия. В Вавилонском царстве, считающимся родиной напитка, правители преподносили пиво богам во время праздников, а женщины использовали его для ухода за кожей. Сам Гиппократ считал, что пенное содержимое бокала благоприятно сказывается на самочувствии больного во время лихорадки, а раны с хмельными компрессами затягиваются быстрее. Мы разобрались в этом вопросе и неожиданно для себя обнаружили множество дополнительных плюсов натурального пива, которое ничего общего с большинством напитков под этим именем из супермаркета не имеет.

— Стакан в день —

Как бы банально это ни звучало, но там, где превышается уровень нормы, автоматически заканчивается и вся польза. В случае с пивом это значение находится где-то на отметке «бокал в день», но, конечно, все сугубо индивидуально и не так оптимистично для большинства поклонников напитка, обремененных ослабленным иммунитетом и собственным набором недомоганий.

— Чем полезно пиво? —

Все чаще исследователи говорят, что имеются сходства по влиянию на организм пива и вина, которые одинаково хорошо укрепляют эластичность артерий, снижая тем самым риск возникновения инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний и повышенного кровяного давления.

Бонусом идет защита от развития желчных и почечных камней, а также язвы желудка.

Не стоит забывать и о том, что в пенном напитке содержится большое количество витамина В, магния, калия, пищевых волокон, способствующих улучшению пищеварения и состояния кожи.

— Для кожи —

Именно на положительном влиянии пива на состояние кожи хотелось бы остановиться подробнее, так как никаких улучшений у любителей пропустить вечером бутылочку-другую обычно не наблюдается. Дело в том, что витамин В и пивные дрожжи ценны только в крафтовых сортах, имеющих минимум консервирующих добавок. Такое пиво отлично питает, очищает и подсушивает кожу, но — внимание — только если «принимать» его снаружи. Да-да, вслед за следящей за собой Клеопатрой многие австрийские, немецкие и чешские курорты предлагают своим гостям пивные ванны, благо этого напитка даже очень высокого качества у них в избытке.

— Против рака —

Мало кто знает, но горькие почки хмеля, попадающие в состав пива для того, чтобы сбалансировать сладость солода, весьма богаты антиоксидантами. Они практически аналогичны винным и обладают хорошим потенциалом в защите организма человека от возникновения рака через абсорбирование свободных радикалов. Пивовары даже варят специальные сорта с повышенным содержанием вещества ксантогумола из хмеля, которое замедляет рост опухолевых клеток.

— Немного про калории —

Кто-то может сказать, что хорошо было бы авторам всех этих исследований напомнить о высокой калорийности пива, но и тут последним есть, чем парировать. Не отрицая наличие достаточно количества калорий, ученые указывают на отсутствие в составе какого-либо жира, холестерина, низкое содержание сахара и натрия, чем на самом деле может похвастать далеко не каждый продукт из нашего холодильника. Дело тут, скорее, опять же в умеренности и том, с чем вы употребляете свою здоровую порцию пива.