Квашеная капуста Провансаль: к столу всего за 2 часа. Тонкость в заправке-маринаде

Закваска капусты традиционными методами занимает как минимум несколько дней. Зато гораздо более вкусная капуста Провансаль готова к подаче на стол уже через два часа. Тонкость ее вкуса в особой заправке, которая одновременно выступит и в роли маринада.

Ингредиенты: 1 килограмм капусты, 1 сладкий перец, 1 морковь, 1 зубчик чеснока, 100 миллилитров воды, 50 миллилитров растительного масла, 50 граммов сахара, 5 столовых ложек 6%-уксуса, чайная ложка соли, лавровый лист и черный перец горошком можно брать по вкусу, или и вовсе обойтись без них. Шинкуем капусту в глубокую миску, добавляем сахар и соль, затем тщательно проминаем капусту. Нам нужно, чтобы она дала сок.

Теперь нарезаем перец тонкой соломкой, морковь натираем на терке для корейской моркови, чеснок измельчаем ножом, в этом рецепте лучше не пропускать его через пресс. Перекладываем все овощи к капусте. Добавляем в общую миску воду и растительное масло. Если капуста попалась сочная, воду можно и не добавлять. На данном этапе по желанию можно положить к капусте лавровый лист, черный перец или другие приправы для аромата. Тщательно утрамбовываем капусту руками и ставим ее под грузом на 2 часа в холодильник.

Приготовленная таким образом капуста хороша и как гарнир, и как полноценная закуска.