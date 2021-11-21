Превращаем блины в яблочный десерт с Востока: были блины, а стали яблочные корзинки

Одним из популярных вариантов готовки блинов на Востоке является катаеф. Из блинов делаются корзинки, в которые вкладывается начинка. В сезон обилия яблок они особенно хороши: за 5 минут привычный блин становится настоящим десертом. Тесто для блинов подходит совершенно обычное.

Здесь есть несколько тонкостей именно восточной версии (можно посмотреть детали ниже в видео), но замешивать можно и по привычке. Наша задача в другом: сделать из блинов конвертики. Жарим блины как обычно, но не слишком большими по размеру. По готовности, пока они горячие, поджимаем 6 углов, придавая им форму корзинок. У вас получится вот такой набор заготовок.

Перейдем к начинке. Яблоки чистим от кожуры и середины, а потом режем мелким кубиком. Топим на сковороде сливочное масло, куда добавим 50 граммов сахара, плюс сок и цедру одного лимона. Как только сахар растворился и у нас на сковороде сироп, высыпаем на сковороду яблоки. Добавим сверху немного корицы и перемешиваем. Жарим примерно 15-20 минут на небольшом огне, не забывая помешивать. Готовую яблочную начинку раскладываем по корзинкам и даем остыть.

В таком виде блины можно подавать не только на завтрак, но и к любому чаепитию!