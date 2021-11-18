Взяли самую простую курицу и сделали нежнейшую буженину. Полностью заменяет колбасу, а можно подать и с гарниром

Многие считают, что сочную буженину готовят только из дорогого мяса, но сделать ее не менее вкусной можно из самой простой курицы. Понадобятся всего два основных ингредиента и небольшой набор специй. Такая буженина полностью заменяет не слишком полезную магазинную колбасу, подать ее удобно и нарезкой с хлебом, и с гарниром как полноценный ужин.

Ингредиенты: 2 небольшие куриные грудки, по чайной ложки соли, паприки, черного молотого перца, столовая ложка подсолнечного масла, 1/2 чайной ложки перца чили. В приготовлении домашняя буженина очень проста. Куриную грудку промываем, затем натираем всеми специями, солим и добавляем подсолнечное масло. Благодаря маслу специи намного лучше раскроют вкус.

Оставляем на полчаса, пусть мясо замаринуется. Теперь заворачиваем курицу плотно в фольгу, запекаем еще 30 минут при 200 градусах. После даем остыть час при комнатной температуре, заворачиваем в пергаментную бумагу и отправляем стабилизироваться в холодильник — через 2 часа буженина полностью готова к подаче.

Приготовленная таким образом курица надолго сохраняет вкус.