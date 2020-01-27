Тыква с чесноком: все просят добавки

Так тыкву мало кто готовит и зря. Запекаем с чесноком и базиликом, выходит настолько вкусно, что добавки просят даже гурманы. Да и рецепт элементарен. Берем примерно 700 граммов тыквы, растительного масла миллилитров 30. 4 зубчика чеснока, базилик, белый перец по вкусу и соль. Тыкву аккуратно очистим от кожуры.

И режем ножом на одинаковые дольки, их разрежем на кусочки. Отставим пока тыкву в сторонку и займемся заправкой. Наливаем в неглубокую мисочку растительное масло и всыпаем все приправы. Чеснок пропустим через пресс и добавим к заправке. Все хорошенько перемешиваем. Кладем миску в миску и заливаем получившейся заправкой. Выкладываем на противень, распределяем в один слой. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. И все, подаем тыкву к столу. Можно и как гарнир, и как самостоятельное блюдо.