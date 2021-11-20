Праздничный холодец без желатина, Делаем почти прозрачным и чтобы выглядел как пирог

Холодец принято считать утилитарным зимним блюдом, его редко ставят во главе стола. Наш праздничный холодец — приятное и очень яркое исключение из этого правила. Готовится он без желатина и получается почти прозрачным, чтобы выглядел как настоящий, необычный пирог.

Ингредиенты: говяжья ножка на 1,6 килограмма, мякоть говядины — 600 граммов, 2 луковицы, 1 морковь, соль, черный душистый перец, кориандр, 5 перепелиных яиц, 150 граммов консервированной кукурузы, столько же зеленого горошка, пучок петрушки, 5 зубчиков чеснока. Первой отвариваем ножку в кастрюле вместе с 1 луковицей. Это займет около 5 часов, ножка в результате полностью разварится. Луковицу убираем, вместо нее кладем в ту же кастрюлю говядину и провариваем до готовности.

Солим, добавляем кориандр и душистый перец. Кладем новую луковицу и морковь. Варим под крышкой еще 15 минут. Затем вынимаем на отдельные тарелки мясо, части ножки, лук и морковь. Бульон процеживаем через сито. Добавляем к нему 5 зубчиков мелко нарезанного чеснока. Мясо нарезаем пластинками, разварившуюся ножку сначала перебираем от костей, затем мелко режем. Отварные перепелиные яйца разрезаем пополам.

Морковь режем тонкими кружочками и по желанию вырезаем на ней узор, это требуется только для декора.

Теперь в формы для холодца заливаем на дно немного бульона. Кладем перепелиные яйца и морковь, петрушку, зеленый горошек, консервированную кукурузу. Накрываем все мясом и заливаем бульоном. Последним слоем укладываем ножку. Остужаем и убираем в холодильник на 6 часов. Затем останется только вынуть его из формы и подать к столу. Видеорецепт: Холодец по этому рецепту получается вкуснее обычного, в нем больше ингредиентов. Подайте его на стол с острой горчицей.