Варим творог в молоке и через 3 часа ставим на стол настоящий домашний сыр

Для вкусного домашнего сыра достаточно иметь в холодильнике творог и молоко. Если их смешать и нагреть, то уже через 3 с небольшим часа на столе будет стоять настоящий сыр, а сам же процесс готовки занимает не более получаса.

Основных ингредиентов в сыре 2: молоко и творог. Их нужно брать умеренно жирные, иначе сыр получится пресный. Вливаем в кастрюлю 400 мл молока, и начинаем нагревать. Сюда же добавляем 400 граммов творога, который вначале стоит размять, чтобы он потом быстрее расплавился. Как только начала образовываться желтоватая вода, нагревание можно закончить и отжать творог. Для получения такой консистенции требуется примерно 7-9 минут.

Отжимать можно через марлю, а можно и просто продавить ложкой творог в сите.; Следующим этапом мы его окончательно расплавим в однородную массу и добавим нашему будущему сыру вкуса. В кастрюлю кладем 20 граммов сливочного масла, выкладываем творог и начинаем нагревать, постоянно помешивая. Добавляем по половине ложки сахара и соли, чуть меньшее количество столовой соды и немного сухого чеснока для вкуса.

В итоге творог должен стать однородной массой: это означает, что он окончательно расплавился и можно формировать сыр. Раскатываем на кухонной доске пищевую пленку, посыпаем ее специями (например, паприкой и сушеным чесноком) и обваливая сыр, формируем колбаску.

Закручиваем края, чтобы форма держалась и даем ей остыть до комнатной температуры. После остывания, подвешиваем заготовку в холодильнике вертикально на 3 часа и просто ждем.

Результатом будет уже готовый сыр, который подадим к столу. Его можно просто нарезать, а можно дополнительно обвалять в свежей зелени. Тут уже все в вопросах личного вкуса. Сыр получается умеренно плотный и очень вкусный. Выход составляет около 380 граммов, то есть веса ингредиентов мы потеряли совсем немного, учитывая, что сыр считается затратным продуктом.