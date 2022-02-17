Пирог из замороженных ягод без возни с формовкой. За 4 минуты ставим в духовку и остается только подождать

Большая часть пирогов требует времени на приготовление, в основном оно уходит на утомительную возню с формовкой и тестом. Этот рецепт удачное исключение из общего правила: пирог из замороженных ягод ставится в духовку всего за 4 минуты и затем остается только подождать готовности.

Ингредиенты: 2 яйца, 150 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара, 75 граммов сливочного масла, 250 граммов муки и 8 граммов разрыхлителя, 150 граммов нейтрального греческого йогурта, 400 граммов любых замороженных ягод. Взбиваем яйца венчиком с сахаром вместе. Затем вливаем растопленное сливочное масло, йогурт, просеиваем к смеси муку и венчиком же замешиваем легкое, в меру жидкое тесто.

Натираем к нему цедру с половины лимона, снова перемешиваем. Затем пересыпаем в тесто ягоды, смешиваем все вместе. Переливаем заготовку в форму. Ставим в духовку на 35 минут при 180 градусах. Попробуйте подать получившийся пирог с шариком ванильного мороженого. Так он будет еще вкуснее.