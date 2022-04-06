Заливные яйца к Пасхе: на столе все смотрят теперь только на них

Крашеные яйца к Пасхе никого не удивят, зато если сделать вместо них яйца заливные, они наверняка станут главным украшением стола. По этому рецепту все блюдо готовится прямо внутри яйца, а затем скорлупа снимается и в результате на столе появляется поразительно вкусное и красивое блюдо.

Начинаем с варки бульона: в кастрюлю кладем промытую курицу, очищенные и вымытые овощи. Удобнее всего взять морковь, петрушку, сельдерей, лук-порей. Теперь добавляем специи: лавровый лист, душистый перец, перец горошком, заливаем холодной водой и ставим кастрюлю на огонь. Провариваем на самой маленькой температуре 50 минут. В самом конце солим и достаем овощи.

Затем нарезаем вареную морковь и курицу на более мелкие кусочки, а перец и лук – мелкими кубиками. Бульон процеживаем через сито, так он будет горячим. Добавляем к нему желатин и даем остыть. В яйцах делаем отверстие, все изнутри выливаем и промываем скорлупу. Аккуратно наполняем яйца овощами и курицей, затем вливаем бульон с желатином и оставляем застывать. Перед самой подачей снимите скорлупу.

Эта закуска вряд ли останется без внимания на столе.