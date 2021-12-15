Зимой шашлык на даче не пожарить, но мы сделали еще вкуснее в духовке. Запекаем внутри теста

В холода перед Новым годом жарить шашлык на улице уже не получится. Но если знать некоторые тонкости рецепта, то все можно повторить и прямо в духовке. Турецкий повар посоветовал готовить мясо в тесте почти как самсу: он уверяет, что тесто удержит сок внутри и по вкусу получится похоже, словно мясо жарилось на мангале.

Ингредиенты: 300 граммов муки, чайная ложка соли, 120 миллилитров воды, 60 граммов сливочного масла, 200 граммов куриного филе, 50 граммов лука, соль и специи, 20 миллилитров растительного масла, 1 маринованный огурец, половина помидора. Сначала быстро замесим тесто: перекладываем в миску муку, добавляем соль и воду, руками замешиваем плотное тесто.

Дайте ему 30 минут подойти под пленкой и можно двигаться дальше. В отдельную емкость нарезаем крупными кусочками курицу, туда же шинкуем тонкими полукольцами лук, посыпаем солью, перцем и копченой паприкой. Все тщательно перемешиваем, оставляем мариноваться на 15-20 минут. Теперь возвращаемся к тесту.

Делим его на равные кусочки, раскатываем каждый в пласт. Мясо нанизываем на деревянные шпажки. Кладем на тесто сначала несколько кружочков соленых огурцов, на него мясо, можно опционально присыпать все тертым сыром. Заворачиваем заготовку и перекладываем на противень.

Запекаем 30 минут при 180 градусах. Вкуснее всего будет подать шашлык-самсу с салатом из свежих овощей.