Берем вилок капусты и ставим в морозилку. Теперь его можно жарить, будет хрустящий как курица

Стоит только поставить обычный вилок капусты ненадолго в морозилку и теперь уже его можно жарить. Внутрь положим сочную начинку, капуста станет хрустеть словно курица.

Ингредиенты: 1 вилок капусты, 500 граммов фарша, 1 луковица, 50 миллилитров молока, соль, перец и специи по вкусу, 100 граммов муки, 3 яйца, панировочные сухари, для соуса берем 100 граммов сметаны, 2 зубчика чеснока и укроп.

После заморозки достаем капусту на рабочую поверхность и полчаса размораживаем. Структура листьев стала совсем иной: при работе она будет эластичной, а после жарки приобретет тот самый аппетитный хруст. Обрезаем листья капусты все в один размер. Теперь вымешиваем фарш с солью, мелко нарезанной луковицей и выбранными специями.

С приправами экспериментируйте смело, начинку по желанию можно сделать и более острой. Выкладываем начинку порционно на листья и заворачиваем их, придавая форму пирожка, или чебурека. Обваливаем заготовки в муке, затем обмакиваем в яйца и панировочные сухари.

Разогреваем большое количество масла в глубокой сковороде и жарим капустные чебуреки как во фритюре. К этому блюду понадобится вкусный соус. Просто смешиваем сметану с мелко нарубленной зеленью и пропущенным через пресс чесноком.

Опыт подсказывает, что приготовленные таким образом капустные пирожки-чебуреки разбирают очень быстро. Жарьте побольше!