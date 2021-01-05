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Смешиваем апельсин с яйцами и пускаем в тесто: выпечка уходит за минуты

Смешиваем апельсин с яйцами и пускаем в тесто: выпечка уходит за минуты

Привычное тесто обретает совсем другой вкус, стоит в него добавить ровно один апельсин. Даже если испечь из такого теста привычные всем плюшки, то они уйдут со стола за минуты: настолько вкусным получается результат. Основу вкуса в тесте дает один очищенный апельсин и 2 яйца. Их смешаем, но предварительно с апельсина счистим цедру: она у цитрусовых очень ароматная и тоже не помешает нам в рецепте. Остальные ингредиенты теста традиционны. 2 стакана муки, чайная ложка дрожжей, 70 граммов сахара и немного соли. Соединяем ингредиенты теста, а на последнем этапе добавляем в него апельсин с яйцом. Вымешиваем до консистенции вязкой упругости и оставляем подниматься на 60 минут. Пока можно сделать начинку. На нее пойдет цедра от корки апельсина, сахарная пудра и мягкое сливочное масло. Все смешиваем до однородности. Из поднявшегося теста формируем тонкий ровный прямоугольник. Так будет проще свернуть тесто для разделения на плюшки. Наносим по всей поверхности начинку из цедры и сворачиваем лист в рулет. С помощью острого ножа или зубной нити разрезаем рулет на отдельные плюшки. Выкладываем заготовки на противень и ставим в духовку на 180 градусов на 25 минут. Плюшки будут вкусными уже сразу после выпечки, но можно еще полить их сиропом.

Он делается из сахарной пудры, крем-сыра, 50 граммов молока и топленого масла. Просто смешиваем ингредиенты и поливаем плюшки поверх. Тонкости приготовления: Плюшки с виду кажутся обычными, но уже по запаху аромат апельсина нельзя перепутать ни с чем. Идеальное дополнение к зимнему чаепитию!

 

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