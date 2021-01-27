Драники с особым ингредиентом остаются нежными внутри. Добавили совсем немного кукурузной муки

Драники хоть и простое блюдо, но иногда могут быть суховаты и требовать больше сметаны. Но если в них добавить немного кукурузной муки, ее вкус почти не почуствуется, но сочности в драниках станет заметно больше. Пропорция муки в месу картошки составляет примерно 1 к 10. Для нашего приготовления мы возьмем 700 граммов картофеля, на это количество муки будет ровно 4 ложки.

Дополнительно нам понадобится сметана, яйцо и специи. Сначала трем картофель на терке, добавляем сметану и яйцо. Солим и перчим. Как только смешали основу, добавляем кукурузную муку и снова перемешиваем. На этом подготовка завершена – драники можно жарить. Здесь процесс не отличается от привычного, жарим по паре минут на сторону.

Блюдо готово. Внутри они получаются сочными и нежными, теперь их гораздо сложнее пережарить и пересушить. Подаем как обычно, со сметаной. Приятного аппетита!