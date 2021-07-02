Делаем самое жесткое мясо мягким за 5 минут по совету повара

Даже самое жесткое мясо, ту же говядину, можно сделать нежной словно дорогую вырезку. Все дело в небольшой поварской хитрости: готовить будем пряное и слегка острое жаркое из говядины с тонкими имбирными нотками во вкусе — оно прекрасно подойдет для изысканного ужина в восточном стиле. Соевый соус и чеснок сделают мясо мягким и нежным, а готовка займет всего 5 минут. Ингредиенты: 350 граммов говядины, 3 столовые ложки соевого соуса, луковица, яйцо, соль и перец по вкусу, столовая ложка крахмала, 10 граммов имбиря, чайная ложка 9% уксуса. Мясо режем тонкими слайсами, чем тоньше, тем оно лучше впитает маринад и будет мягче. Выкладываем кусочки в миску и добавляем соевый соус, специи, яйцо, крахмал и все перемешиваем. Нарезаем перец тонкими брусочками, измельчаем лук и пару кусочков имбиря. Разогреваем сковородку и жарим мясо две минуты, разделяя кусочки так, чтобы они не слиплись. Затем выкладываем в тарелку. В этой же сковородке жарим перец с луком до образования золотистого цвета и добавляем мясную зажарку и уксус. Тушим все 3 минуты. В самом конце кладем чеснок с имбирем и разведенный крахмал. Накрываем крышкой и томим 5 минут. Видеорецепт: Готовое блюдо осталось украсить зеленью, а подавать его лучше всего с отварным рисом.