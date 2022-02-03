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Делаем пиццу без возни и теста: размачиваем батон

Делаем пиццу без возни и теста: размачиваем батон

Пиццу сделать можно всего за пять минут без всякой возни с тестом. Размочим батон, добавим начинки и получится так вкусно, что покупной уже не захочется. За основу возьмем куриное филе и батон. Его нужно будет замочить в воде. Начинкой будет лук, томатный соус, шампиньоны, сыр, помидоры, любые специи по вкусу. Первым делом на мясорубке перемелем куриное филе прямо вместе с батоном.

Режем все ингредиенты на примерно равные кусочки. А томатный соус смешиваем с измельченным чесноком. Теперь распределим куриный фарш по противню, кругом. На основу уложим лук, сыр, шампиньоны и помидоры. Добавляем все специи, солим и трем сверху еще сыр. Осталось только запечь нашу пиццу в разогретой до 250 градусов духовке. Это займет всего 10-15 минут.

В оригинале статьи есть видео с подробностями и ответами. Его можно посмотреть по клику на Источник.

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