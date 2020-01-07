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Лень идти за хлебом: взяли 200 грамм муки за минуты напекли гору лепешек

За хлебом в магазин больше и не ходим. Зачем, если дома в два счета можно взять и приготовить гору лепешек из самых простых ингредиентов. На 500 миллилитров кефира возьмем соды 5 граммов, муки 600 граммов, соли, растительного масла. Еще можно добавить молока и яиц, но это уже для смазывания самих лепешек.

Выливаем кефир в глубокую миску. Туда же добавляем соль и соду. Перемешиваем, высыпаем муку и замешиваем тесто. Еще муки нужно будет подмешивать на рабочей поверхности. Тесто накроем и оставим минут на тридцать. Потом разделим тесто на части, свернем в шарик и доведем до нужной толщины. Раскладываем лепешки на пергамент, смазываем яйцом и в духовку. На 230 градусах до румянца лепешки дойдут всего за 10-15 минут. И будут куда вкуснее хлеба.

 

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