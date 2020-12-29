Тушим капусту с ложкой томатной пасты: вкус получается такой насыщенный, что съедают все без мяса

Тушеную капусту принято делать сразу с мясом или копченостями, но мы сделаем ее без мясной составляющей так, что домашние съедят ее всю без остатка. Использовать будем только овощи и томатную пасту, она и будет нашим секретным ингредиентом.

Для рецепта возьмем 1,5 килограмма капусты, 250 граммов лука, 300 граммов моркови, 50 граммов томатной пасты, 100 миллилитров кипятка, 120 миллилитров растительного масла, 15 граммов соли, 5 граммов сахара, 5 граммов черного молотого перца и 2 лавровых листа. Шинкуем мелко морковь, тонкими полукольцами нарезаем лук, а морковь натираем на крупной терке.

Разогреваем в сковороде с высокими бортами растительное масло и обжариваем все овощи: первым доводим до полупрозрачности лук, затем добавляем к нему морковь, через 4 минуты кладем томатную пасту, добавляем сахар, соль, специи и перемешиваем. Всю капусту делим на три части. Кладем в сковороду первую часть, накрываем крышкой и тушим пять минут.

Так постепенно перекладываем и тушим всю капусту. Тушим на среднем огне еще 35 минут. Тушеную таким образом капусту можно подавать и как самостоятельное блюдо, она хороша и в качестве гарнира.