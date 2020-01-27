Обычные блины надоели: добавляем в тесто колбасу и сыр

Вместо обычных блинов возьмем и сделаем невероятно сытный и вкусный завтрак. Готовится очень быстро, а начинка наверняка запомнится всем надолго. Для приготовления нам понадобится сметаны 150 граммов, сода, соль, пара яиц, мука, зеленый лук, колбаса и сыр. В миске смешиваем сметану с содой, добавляем соль и яйца, перемешиваем.

Затем добавляем муку и мешая венчиком постепенно добавляем горячую воду. Пока ставим все в сторону. Нарезаем мелко зеленый лук или зелень и на терке натираем сыр и колбасу. Добавляем все в тесто, перемешиваем. Сковороду смазываем растительным маслом и на среднем огне выпекаем блины. Просто и вкусно, подавать лучше всего со сметаной.