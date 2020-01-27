Популярные публикации

Последние комментарии

  • ztym
    nu , da .  A  rosnadzor to  gdie   ? Самые опасные дешевые продукты
  • valentina Гринева
    Все правильно!   Взяла именно здесь рецепт.   Готовила уже несколько раз.   Просто замечательно! Не всегда есть базил...Тыква с чесноком: все просят добавки
  • valentina Гринева
    Попробуйте зажарить в духовке с куриными порциями.   Уверяю, очень вам понравится!    Я тоже раньше не любила, особен...Тыква с чесноком: все просят добавки

Лаваш превратили в пирог: уложили в форму и запекли

Самый обычный лаваш в два счета превратим в настоящий пирог. Укладываем в форму, добавляем сыра и запекаем. Ингредиенты для пирога потребуются только простые. На упаковку тонкого лаваша возьмем 350 граммов творога, 200 граммов сулугуни, 3 яйца, 3 ложки сметаны, соль и зелень по вкусу. Кроме того, понадобится еще 300 миллилитров кефира.

Высыпаем тертый сыр в миску к творогу, туда же добавляем зелень. Перемешиваем начинку и пока ставим в сторону. Разбиваем яйца, добавляем к ним сметану, соли и кефира. Взбиваем венчиком и начинаем собирать пирог. Делается это очень просто. Лаваш вырезается по размеру формы — в качестве нее можно взять обычную кастрюлю. Первый лист укладывается на дно, смазывается яичной смесью, на нее добавляется творожная начинка. Слоями укладываем все до конца, так, чтобы сверху был лаваш. Его мы еще посыпем тертым сыром и ставим в духовку. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.

 

Источник ➝
Идеи
0
Загрузка...

Популярное в

Выгодный обмен
))}
Loading...
наверх