Лаваш превратили в пирог: уложили в форму и запекли

Самый обычный лаваш в два счета превратим в настоящий пирог. Укладываем в форму, добавляем сыра и запекаем. Ингредиенты для пирога потребуются только простые. На упаковку тонкого лаваша возьмем 350 граммов творога, 200 граммов сулугуни, 3 яйца, 3 ложки сметаны, соль и зелень по вкусу. Кроме того, понадобится еще 300 миллилитров кефира.

Высыпаем тертый сыр в миску к творогу, туда же добавляем зелень. Перемешиваем начинку и пока ставим в сторону. Разбиваем яйца, добавляем к ним сметану, соли и кефира. Взбиваем венчиком и начинаем собирать пирог. Делается это очень просто. Лаваш вырезается по размеру формы — в качестве нее можно взять обычную кастрюлю. Первый лист укладывается на дно, смазывается яичной смесью, на нее добавляется творожная начинка. Слоями укладываем все до конца, так, чтобы сверху был лаваш. Его мы еще посыпем тертым сыром и ставим в духовку. Выпекаем 20 минут при 180 градусах.