Яичница надоела: готовим яйца 6 другими способами

Яйца на завтрак любят многие, но готовиться каждый раз глазунью очень быстро надоедает. К счастью, яйца обладают способностью быть приготовленными в совершенно разных вариациях. За то же самое время, что и глазунья, из яиц легко готовятся яйца-пашот, бенедикт или даже гоголь-моголь. 6 вариантов рецептов можно опробовать прямо сейчас.

Гоголь-моголь

По одной из легенд, напиток придумал кантор Гогель. Чтобы вернуть севший голос и вылечить горло, он взбил яичный желток с сахаром. Впрочем, гоголь-моголь не только оказывает лечебное действие, но и помогает быстро утолить голод.

Способ. Отделите яичные желтки от белков. Желтки перетрите с солью и сахаром, а белки уберите на 15 минут в холодильник. Взбейте охлажденные белки с сахаром и солью. Смешайте обе части яиц в бокале и посыпьте мускатным орехом.

Яйца кокот

Еще одна вариация на тему классики – яйца кокот. Как несложно догадаться, готовится яичница в специальных формах-кокотницах. К яйцам можно класть различные добавки, главное, чтобы при приготовлении желток остался целым.

Способ. Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте 6 формочек 1/2 чайной ложкой сливочного масла. Разбейте в каждую формочку яйцо. Посыпьте солью и перцем и выложите в каждую кокотницу 1 чайную ложку сливок. Поставьте кокотницы в форму для выпечки и добавьте в нее горячую воду. Выпекайте яйца в течение 20-25 минут или пока они не схватятся. Перед подачей посыпьте зеленью.

Яйца Орсини

Говорят, что это была любимая яичница самого Клода Моне. Возможно, потому что эффектная подача блюда делала его вдвойне аппетитным. Способ приготовления яиц этим методом состоит в том, что желтки отделяются от белков, но запекаются вместе в духовке.

Способ. Отделите желтки от белков, сохранив желтки целыми. Яичные белки посолите и вбейте в крепкую пену. Положите белки в форму для выпечки, смазанную маслом. Разровняйте пену и сделайте углубление для желтков. Вы можете приправить яичницу перцем и посыпать тертым сыром. Яичные белки поставьте в разогретую до 150 градусов духовку и выпекайте, пока они слегка не схватятся. Затем положите в углубление желтки и выпекайте еще 10-15 минут.

Скрэмбл или яичница-болтунья

Яйца-скрэмбл напоминают омлет, но имеют более нежную структуру. Приготовленная по всем правилам болтунья должна быть нежной и воздушной, и по консистенции чем-то напоминать творог. Добиться нужной текстуры будет проще, если снять яйца с огня прежде, чем они будут полностью, насколько это применимо к яйцам-скрэмбл, готовы.

Способ. Разбить в миску 4 свежих яйца. Используя погружной блендер или венчик хорошенько взбить яйца до бледно-желтого цвета, около 30 секунд. Растопить одну столовую ложку сливочного масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Когда пена спадет, добавить яйца и готовить, пока по краю не появится тонкий обжаренный слой. Используя резиновую лопаточку, начать постоянно перемешивать яичную массу. Готовить таким образом яичницу около 2 минут, в самом конце, когда выключите огонь, посолить.

Яйцо пашот

Яйца без скорлупы можно томить в горячей жидкости, не достигшей температуры кипения. Такой способ получил название поширование. Обязательных условий приготовления методом «пашот» два: это самые свежие яйца и горячая, но не кипящая вода. В результате термической обработки белок превращается в цельную массу, внутри которой спрятан кремообразный желток.

Способ.Для приготовления яиц пашот разогрейте до нужной температуры воду в средней кастрюле на сильном огне. Аккуратно разбейте одно яйцо в мелкое сито, расположенное над небольшой миской, и оставьте на одну минуту, чтобы весь рыхлый белок стек. Шумовкой или венчиком создайте в полукипящей воде воронку и осторожно опустите в кастрюлю яйцо. Варите его до тех пор, пока белки не схватятся, но желток все еще будет жидким. Это займет примерно от 3-х до 5 минут в зависимости от температуры используемой воды. Когда яйцо будет готово, выложите его на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки воды, и сразу же подавайте или положите его в миску с теплой водой, чтобы сохранить яйцо теплым до момента подачи.

Яйца Бенедикт

Научившись готовить яйца пашот, можно переходить на новый уровень, ведь они являются основой такого блюда, как яйца Бенедикт. Оно представляет собой бутерброд из двух половинок английского кекса с яйцами пашот, ветчиной или беконом и голландским соусом.

Способ. Готовим яйца пашот. В средней кастрюле вскипятите воду. Убавьте огонь до минимума и добавьте в воду пару капель уксуса (это смягчит воду, но если она не слишком жесткая, уксус можно не добавлять). Разбейте в небольшое сито яйцо и процедите через него лишний белок. Затем опустите сито в слабо кипящую воду и варите около 3-4 минут.

Готовим голландский соус. Смешайте яичный желток, лимонный сок и щепотку соли в емкости ручного блендера так, чтобы едва покрыть ножи блендера. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле, постоянно взбивая его, пока оно не начнет пузыриться. Перелейте топленое масло в мерный стаканчик. Затем включите блендер и медленно подливайте в емкость масло; вылейте его до конца. Получившийся соус должен быть плотным и похожим на крем. Посолите, по вкусу можете добавить щепотку кайенского перца или капнуть острого соуса.

Смешайте соус с двумя чайными ложками стеблей укропа. Сделайте из маффинов тосты, разложите по четырем тарелкам, положите на каждый по кусочку лосося и по яйцу пашот. Получившееся блюдо полейте соусом и подавайте, выложив на тарелки оставшийся укроп и нарезанный шалот.