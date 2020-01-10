!!!!!!!!Салат из капусты и свеклы: витамины на всю осень и не надоедает

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Витаминный салат из капусты и свеклы получается таким вкусным, что готовить его можно хоть всю осень. Да и делать его одно удовольствие, никакой лишней возни.

Нам понадобятся примерно килограмм капусты, пара морковок, две свеклы, репчатый лук. Для маринада возьмем воду, 9% уксус, растительное масло без запаха, соль и сахар.

Шинкуем капусту соломкой, чем тоньше тем лучше.

Лук режем на две части и тоже шинкуем. Морковь и свеклу удобнее будет натереть на крупной терке. Все перемешиваем в глубокой миске.

Оставляем немного постоять и пока делаем маринад. Его доводим до кипения, затем заливаем овощи.

Даем полностью остыть, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник. Лучше всего будет дать салату настояться дня два, так он получится вкуснее всего.