Салат из баклажанов по-новому: по вкусу как грибы

ЛУЧШЕЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Великолепный салат из баклажанов готовится по новому рецепту. И получается таким необычным, что с первого раза никто не угадывает главный ингредиент!

Возьмем пару баклажанов и пару яиц. Луковицу, маринад для нее, пару столовых ложек майонеза, соль и перец как всегда, по вкусу.

Баклажан нарезается соломкой. Она высыпается в миску, посыпается солью и заливается прохладной водой. Так уйдет вся горечь.

Нарезанную не слишком тонко луковицу маринуем: чайная ложка сахара, половина соли и четыре столовые ложки гранатового уксуса. Все это зальем горячей водой и оставим минут на 10.

Теперь обжарим баклажаны в сковородке до готовности. Осталось собрать салат: смешиваем баклажаны, замаринованный лук и яйцо.

Заправлять эту вкусноту можно обычным майонезом. Салат получается не отличим от грибного.