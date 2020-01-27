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Албанские оладьи: смешали тесто с курицей и жарим на ужин

Если соединить котлету и оладьи, то получится блюдо, которое называется албанские оладьи. Они жарятся как привычные блины, но очень сытные, поэтому их можно есть даже на обед и ужин. Для приготовления оладьев нам потребуетс куриное филе, тесто и лук. Филе измельчаем ножом, а лук загружаем в бледер и смалываем.

Теперь все ингредиенты соединяем в основу для жарки. Добавляем к филе и луку муку с яйцом и перемешиваем в однородную массу.   Сюда же добавляем немного грахмала для закрепления оладьев и соль со специями.  Иногда в албанские оладьи добавляют и майонез, но мы оставляем этот момент на ваше усмотрение. Начинаем жарить.  3 минуты на сторону и сковорода оладьев готова.  С учетом подготовки, такой ужин требует максимум полчаса времени. Подробный рецепт: Подается блюдо со сметаной или чесночным соусом. А если что-то останется, оладьи можно без проблем подать и на завтрак!

 

Источник ➝
Еда
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