Обваливаем мясо в апельсинах: получается сочнее шашлыка

Для праздничного стола хочется особых рецептов и сочный большой кусок мяса подходит как нельзя лучше. Шашлык зимой можно приготовить далеко не всегда, поэтому на помощь приходит духовка – запекать будем в ней. А зимний вкус подчернут апельсины, мы сделаем из них глазурь. Нам понадобится: Один свиной окорок на кости - 6 кг Гвоздика - горсть Апельсиновый мармелад - 500 г Веточки розмарина, отделить листья - 4 шт Веточки розмарина - для украшения Готовим Разогреваем духовку до 200 градусов и начинаем подготовку.

Мы взяли окорок – он большой и мясистый. Кроме того, свинина идеально сочетается с цитрусовыми. Если окорок в коже, ее необходимо снять. По всей поверхности делаем надрезы ромбиками – так мясо пропечется внутри. В центр каждого ромбика втыкаем сушеную гвоздику. Ставим мясо на противень и ставим в духовку. Пока мясо готовится, займемся апельсинами. Нам нужен апельсиновый мармелад – его приготовим в кастрюльке. Берем банку мармелада и выливаем в кастрюлю, можно добавить и немного свежевыжатого апельсинового сока. Апельсины тоже подойдут, но тогда надо будет мармелад процедить, чтобы они не попали на мясо. Добавляем в кастрюлю еще розмарин и медленно томим на огне. Мармелад должен стать жидким, но не выкипеть. Через 20 минут после начала запекания, достаем ногу из духовки и поливаем верхнюю половину глазурью. Ставим еще на 20 минут. Спустя 20 минут достаем снова, переворачиваем и повторяем процедуру. После прошествия еще 20 минут снова достаем кусок мяса и поливаем его уже соком, с противня. Потом снова ждем 20 минут и повторяем процесс. По завершении 1 часп 20 минут окорок должен быть готов. Если же мясо внутри не достигло нужной температуры – стоит продолжать запекать и проверять готовность каждый 10 минут. Как только мясо готово, достаем его и режем на тонкие ломтики. Отдельный соус не нужен – просто поливаем мясо соусом с противня, его там хватит на весь большой кусок.