Капуста и сладкий перец: маринованная вкуснота в банках

Квасить капусту после такого рецепта вообще больше не хочется. Добавляем в банки сладкий перец и получаем лучший салат на холода. На килограмм капусты нам понадобится морковь, пара болгарских перцев и маринад. Его мы сделаем быстро из полулитра воды, столовой ложки соли, чеснок, 50 граммов сахара, 30 миллилитров яблочного уксуса и 70 миллилитров растительного масла.

Все овощи хорошо промываются, очищаются и тонко шинкуются. Морковь можно натереть на терке, но лучше потратить чуть больше времени и тоже нашинковать ее. Отдельно на тарелку раздавим несколько зубчиков чеснока. Его количество по желанию, кто-то любит и поострее. В глубокую же посуду нальем воду и разведем в ней соль с сахаром. Следом наливаем масло и уксус. Перемешиваем все овощи в большой кастрюле, добавляем чеснок, заливаем маринадом. Прикроем все тарелкой и сверху поставим груз. Пусть постоит ночь и можно перекладывать салат в банки.