Варим чечевицу как солянку и получаем наваристый пряный суп

Какой-то гений заметил, что обычный лимон гораздо лучше выжимается, если поместить его на несколько секунд в микроволновку. Времени достаточно, чтобы изменить структуру волокон внутри лимона: сок уже не удерживается в плоде. Другой хитрец устал использовать для мытья сковородок обычные губки и выяснил, что самый лучший инструмент для их очистки – строительный шпатель. Нетривиальное решение на кухне может придти откуда угодно – наши 15 лайфхаков это доказывают.

Вилка для мяса поможет сервировать макароны

Раскладывать макароны по тарелкам — тяжелый труд, с которым сталкивается каждый кулинар.

Микроволновая печь поможет выжать лимон

Вместо того, чтобы мучиться, можно взять большую вилку и ложку и спокойно отмерить порции которые вам нужны.

Если поместить лимон в микроволновку всего на 10 секунд, то процесс выжимания из него сока радикально видоизменится. Эти 10 секунд разрушат молекулярные связи внутри плода и позволят получить сока больше, чем можно было до этого.

Используйте строительные шпатели

Строительные шпатели отлично подходят для очистки кастрюль и сковородок. Кроме того, ими можно орудовать как мастихинами при приготовлении тортов и пирогов.

Терка подходит для приготовления томатного пюре

Пюре из помидоров для соусов и других блюд лучше всего готовить не в блендере, а на обычной кухонной терке.

Мойка из нержавеющей стали избавит от запаха чеснока

Руки, пахнущие чесноком, следует потереть о край мойки из нержавеющей стали, после чего (о, чудо!) они перестанут пахнуть.

Используйте кухонные ножницы, чтобы нарезать продукты быстро

Кухонные ножницы придуманы специально для этого, так что не откладывайте их в долгий ящик, а чаще применяйте для нарезания овощей для салатов, ингредиентов для пиццы и других мелких компонентов.

Терка для сыра для удаления косточек вишни

Этот способ может показаться грубым, но он действительно работает, позволяя получить ягоды без косточек всего за пару движений.

Используйте мешки для смазывания посуды

Смазывать маслом дно кастрюли или сковороды можно рукой, обернутой в пакет. Это предохранит руку от масла, и покроет дно полноценным и густым слоем масла.

Деревянная ложка поможет определить температуру масла

Опуская ложку в масло, можно понять его температуру. Если вокруг деревянной части образуются пузырьки, значит масло готово к жарке.

Мясорубка поможет сделать лапшу

Вам не нужно раскатывать огромные пласты теста и искусно резать его на длинные полосы. Вытащите нож из мясорубки и получайте длинную и ровную лапшу прямо сейчас.

Используйте мешочки для панировки

Используя мешок в качестве инструмента для панировки или посыпания, вы можете достичь невиданных результатов в деле сохранения кухни чистой, а блюд — вкусными.

Используйте чугунную сковороду, чтобы размолоть перец

Свежемолотый перец грубого помола обладает невиданным ароматом, который легко передает блюду в котором находится. Но получить грубый помол в обычной мельнице достаточно сложно. Сделать это можно с помощью тяжелой сковороды, поместив которую на горошек и несколько раз нажав, можно заполучить отличную консистенцию свежего перца.

Кухонное полотенце для водяной бани

Для всех рецептов, которые нуждаются в водяной бане пригодится вафельное полотенце, которое можно поместить в нижнюю часть кастрюли для лучшей теплопроводности.

Используйте сито для жарки мелких предметов

Обжарить чеснок, розмарин или другие мелкие ингредиенты в горячем масле можно с помощью маленького ситечка, которое можно использовать как емкость для погружения в кипящее масло.

Используйте кофемолку для измельчения трав и специй

Заведите себе отдельную мельницу для специй и трав и получите свежемолотые приправы к каждому блюду. Эта простая хитрость станет вкусным секретом, который позволит запустить невиданные доселе ароматы на вашу кухню.