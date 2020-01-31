Варим чечевицу как солянку и получаем наваристый пряный суп

Из обычной чечевицы можно сварить суп, который по вкусу затмит даже солянку. Немного мяса, томатной пасты и перца – и через час у нас на столе уже стоит сытный пряный суп. Ингредиенты (на кастрюлю 1,8л): Морковь – 100г Красный лук – 150г Сельдерей – 60г Говяжья вырезка – 300г Чечевица – 120г Перец болгарский свежий – 200г Оливковое масло – 50г Сливочное масло – 50г Томатный соус – 400г Чеснок очищенный – 20г Лавровый лист – 1г Майоран – 15г Соль – 5г Перец черный молотый – 5г Вода – 1,1л Дополнительно в каждую порцию: Паста широкая отварная тальятелле – 30г Сыр Грана Падано – 10г Приготовление: 1.Отварить говяжий бульон; 2. Обжарить нарезанные средним кубиком морковь, сельдерей, лук с чесно-ком и майораном на оливковом масле, добавить в овощи томат, поту-шить. 3. Отварить заранее замоченную чечевицу. Когда чечевица почти готова, добавить подготовленные овощи с томатами, довести до готовности и до вкуса, приправить солью и перцем, 4. Перед подачей в бульон добавляем немного отварной пасты и посыпаем тертым пармезаном. Рецептом поделился ресторан Scrocchiarella.
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